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"Эффект Манимейкера", или покерный бум


В начале нулевых покерному миру "сорвало крышу", а приложился к настоящей революции американец Крис Манимейкер. Покер приобрел большую популярность как в оффлайне, так и на просторах интернета.

В 2003 году 27-летний бухгалтер из Нэшвилла через онлайн-сателлит за 40 долларов отобрался на главный турнир Всемирной серии покера и выиграл его, приумножив скромные инвестиции в 62 500 раз.


Во время регистрации на Main Event WSOP у Криса неоднократно требовали продемонстрировать удостоверение личности, ведь фамилия Манимейкер (англ. Moneymaker) дословно переводится как "тот, кто делает деньги". А через несколько дней организаторам было уже не до шуток. Любитель Крис Манимейкер выиграл на то время рекордный приз в истории покерных турниров – 2 500 000 долларов.



Решающая раздача на WSOP 2003. Фото: wsop.com


Феноменальный результат покерного андердога некоторые называют улыбкой фортуны. Но на протяжении турнирной дистанции Манимейкер неоднократно опровергал такое утверждение. Крис демонстрировал чудеса хладнокровия и не пасовал перед маститыми профессионалами. Среди 838 соперников Крис оставил позади признанных звезд – Расса Бойда, Фредди Диба, Скотти Нгуена, Ховарда Ледерера, Филив Хельмута и Айви. А в хэдз-апе разобрался с одним из мастодонтов покера Сэмом Фара.







Крис Манимейкер стал живым примером того, что даже простой парень без особых навыков и инвестиций может стать покерной звездой и мультимиллионером. В последующие годы Всемирная серия покера пережила настоящий бум. В 2004-м в главном событии по 10 тысяч долларов инвестировали уже втрое больше участников. А в 2019-м на юбилейный WSOP Main Event приехало более 8,5 тысяч игроков со всех уголков планеты.



WSOP 2019. Фото: wsop.com


Благодаря "Эффекту Манимейкера" покер стал настоящей поп-культурой. Самые престижные турниры начали массово транслировать на телевидении. В частности, зрителю теперь была доступна новая опция – за игрой можно было наблюдать с открытыми картами игроков.


Мощный рывок покер осуществил и в онлайне, где его популярность с 2001-го по 2005-й годы выросла почти в 300 раз. Крис Манимейкер стал вдохновителем для многих тысяч будущих звезд покера. А вот сам, по иронии судьбы, отошел в тень.



Крис Манимейкер (2019 год). Фото: vip-grinders


Манимейкер играет теперь, но после успеха 2003-го не одержал победы ни в одном престижном турнире. Впрочем, он по праву заслужил звание настоящей легенды игры, а в 2019 году Крис Манимейкер вошел в Зал Славы мирового покера.






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