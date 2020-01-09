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Слава Каминская поехала на семейный отдых с известным актером: фото


Украинская исполнительница Слава Каминская неоднократно намекала, что имеет новые отношения после неожиданного развода с Эдгаром Каминским в 2019 году. Он это или нет, но пока Слава Каминская отдыхает на курорте с белорусским актером Павлом Вишняковым.

Украинцы хорошо знают Павла Вишнякова из шоу "Танцы со звездами" 2018 года, где он с партнершей Юлией Сахневич в шаге от финала выбыл из проекта. Тогда же партнеры признавались, что между ними начала происходить "химия" на паркете, но было ли развитие отношений вне телевизионного шоу – неизвестно.


Впрочем, Слава Каминская через полгода после развода дала пользователям повод для новых слухов. Вместе с Павлом Вишняковым и детьми от второго мужа Эдгара Каминского – Леонардом и Лаурой они отправились в путешествие. Райским местом для них стал индонезийский остров Бали.


Сначала Слава публиковала на своей инстаграм-странице собственные фото с пляжа и фотографии детей, которые, по словам артистки, легко перенесли долгий перелет, а вот сегодня, 9 января, Каминская обнародовала миловидное фото Павла, который держал на плечах четырехлетнюю Лауру.


"У меня тоже ноги устали, но все лучшее – детям", – шутливо подписала фото Слава.


Слава Камінська
Павел Вишняков с дочкой Славы – Лаурой / Instagram / @babaslavka


Пользователи остались в восторге от фотографии: "Класс, какой мужчина", "Надеюсь, ваш. Я знала, что вы вместе, на "Хто зверху" так смотрели друг на друга", "Красивая пара, счастья вам", "Слава заслужила быть счастливой", "Как я рада за Вас, если это то, о чем я думаю".


Вместе с этим подписчики Славы Каминской вспоминают в комментариях и бывшего мужа Эдгара, поскольку недавно он тоже делился в сети фотографиями с новой избранницей на отдыхе в заснеженных горах. "Правильно. Не только же Эдгару показывать новую женщину на отдыхе...", "Сейчас у какого-то пластического хирурга скальпель из рук выпал", – пишут фанаты в сети.






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