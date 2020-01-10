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Армения создает мобильную и хорошо оснащенную армию | Истребительная Авиация Армении

 
Закупка Арменией многофункциональных истребителей Су-30СМ стала одним из самых, если не самым нашумевшим событием в военной сфере за минувший год. Sputnik Армения разбирается, что это значит для Армянской армии и "с чем их едят".

О том, что первые многофункциональные истребители прибыли в Армению 27 декабря 2019 года сообщил и даже показал премьер-министр Никол Пашиян.
Пока их всего четыре, но в Минобороны Армении уверяют, что намерены создать эскадрилью, то есть довести число самолетов до 12 единиц.
Приобретение истребителей вызвало довольно активные и все еще неутихающие споры относительно целесообразности сделки. Критики, во-первых, считают, что за эти деньги (неофициально около 25 миллионов долларов) можно было накупить другого "добра", а во-вторых, можно было бы приобрести самолеты "полегче" – как по весу, так и по цене. Ну а сторонники сделки на сегодня сидят в руководстве Минобороны.
Еще в апреле 2019-го глава Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что армянские ВС могут создать хаос в тылу противника и ударить "не только в точке B, но и C, D, E". Покупка самолетов, по всей вероятности, должна это утверждение "подчеркнуть" на практике.
 
В беседе с корреспондентом Sputnik Армения военный эксперт Давид Арутюнов указывает на то, что если Минобороны Армении взяло курс на изменение военной доктрины, то покупка самолетов, в частности, Су-30СМ – наиболее оптимальный вариант.

"Переход к модели мобильной и хорошо вооруженной армии невозможен без ВВС. Если делать ставку на технику, то на данный момент самым эффективным, гибким средством поражения противника и решения многих вопросов служат ВВС. Достаточно посмотреть на последние конфликты в мире", - сказал Арутюнов.
Если, по его словам, покупка четырех Су-30СМ не будет "изолирована", не станет единичной сделкой, а будет первым шагом на пути к развитию ВВС и изменению военной доктрины, то этот процесс, причем весьма длительный, может привести к довольно "интересным" результатам.
Отметим, недавно Армения закупила также ЗРК "Тор". Их взаимодействие с Су-30СМ было отработано в боевых условиях в Сирии.
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С другой стороны эффективность данной политики, по словам Арутюнова, зависит от того, как долго хватит воли продвигать изменения, а также от финансов.
"Мы осуществляем переход к армии, которая соответствует современным оперативным и тактическим условиям. Нужно учитывать, что страны, уже осуществившие такой переход, – это экономически сильные и успешные государства", - отметил эксперт.Так что вопрос ресурсов однозначно перед Арменией будет стоять. С другой стороны, это не значит, что таким путем идти не следует. В этих условиях придется "подтянуть" экономику.

Что касается собственно Су-30СМ, то, по словам эксперта, звучали предположения, что вариант более легкого истребителя может быть предпочтительнее для Армении с учетом небольшой территории страны. Эти же самолеты — немного более тяжелый вариант и дороже. Однако здесь есть пара важных моментов.
"Предполагалось, что мы закупим самолеты в России, где в последние годы развивается сегмент тяжелых истребителей. И так как Су-30 — сейчас основной истребитель в российских ВВС, то за счет массового производства цена самолета снизилась. Есть опыт их обслуживания, так что это влияет и на снижение расходов обслуживания. В этих условиях он оптимален", - сказал Арутюнов.
Что касается его боевых возможностей, то они, по словам Арутюнова, весьма значительны. Это тяжелый истребитель, что дает возможность нести больше вооружений, лететь дальше и дольше (особенно с учетом неразвитости системы баз), поражать любые цели на территории противника.
В свою очередь отметим, что по неофициальным данным Россия планирует заменить МИГ-29 на своей базе в Эребуни также на Су-30СМ. На базе, по крайней мере, совсем "не против" такого варианта.Наличие российских Су-30СМ в Армении и необходимость создания условий для их обслуживания автоматически снизит стоимость обслуживания и для армянских самолетов.
Таким образом, обслуживание не ляжет тяжелым бременем на армянский оборонный бюджет. Взамен же Армения получит самолеты, которые смогут вне зоны достижения системы ПВО поражать любую точку на территории Азербайджана.
Кстати, еще до "премьеры" премьера о поставках Су-30СМ, Sputnik Армения отправил запрос в Минобороны касательно сроков сделки (ответ в ведомстве попридержали до прямого эфира Пашиняна) и будущем армянских ВВС.
В министерстве обороны сообщили, что будут работать над увеличением арсенала "ракетного, артиллерийского поражения, развитием ПВО и многофункциональной авиации".


  Источник:FMG NEWS

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