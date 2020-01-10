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Президент Белоруссии с теплотой высказался о россиянах

Президент Белоруссии с теплотой высказался о россиянах
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 9 января наградил деятелей культуры и искусства страны, отличившихся на своем поприще в прошлом году, а также за вклад и укрепление общественно-политического уклада жизни государства. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Выступая перед собравшимися деятелями культуры, научной сферы, дипломатами и спортсменами, Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что Беларусь является частью мира и всегда открыта для дружбы и деловых контактов, а интеграция в этот мир — это всеобщая задача и политиков, и деятелей культуры.

Глава Белоруссии отметил, что судьбой ему было дано быть первым президентом, сыграть роль архитектора строительства государства. На данном этапе страна свершает очень осторожную поступь, шагает по тонкому льду, подчеркнул президент, и каждый шаг ответственен, нельзя допустить, чтобы он стал ошибочным, поэтому необходимо прекратить лишние разговоры — какой «суверенитет» лучше.

Касаясь темы отношений с Россией, президент заявил, что в скором времени он подробно изложит ситуацию, складывающуюся с братской Россией, страны имеют много общего, процесс переговоров продолжается.

— Но мы обязаны помнить: нет народа который с таким трепетом и уважением относится к народу Белоруссии, как россияне, копнем глубже, российский народ — наш народ, наши братья, готовые всегда подставить плечо в тяжелую минуту, — сказал Александр Лукашенко.





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