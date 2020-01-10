Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал циничной резолюцию польского Сейма

Сейм Польши 9 января принял резолюцию, в которой возложил вину за начало Второй Мировой войны не только на Германию, но и на СССР. Российские политики возмутились сутью этого документа. Депутат Госдумы9 января подчеркнул, что ставить фашистов в один ряд с теми, кто сражался против них, это - цинизм, переходящий в кощунство, пишет РИА « Новости ».

Напомним, что парламентарии Польши считают, что их страна, а также государства Восточной Европы стали жертвами агрессии Германии и Советского союза после заключения пакта Молотова-Риббентропа.

Где учили истории членов Сейма, имеет ли для них значение решения Нюрнбергского трибунала – такие вопросы возникли у депутата Госдумы.

Слуцкий подчеркнул, что в резолюции есть пункт о недопустимости фальсификации истории, но тут поляки поступают в стиле американцев.

Российский депутат считает, что подобнее документы направлены на то, чтобы «реабилитировать» поступки польских деятелей тех лет, которые «заигрывали» с фашистской Германией.

Ранее, сенатор Алексей Пушков напомнил, как Польша предпринимала попытки стать союзником Гитлера.