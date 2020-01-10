Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал циничной резолюцию польского Сейма

Напомним, что парламентарии Польши считают, что их страна, а также государства Восточной Европы стали жертвами агрессии Германии и Советского союза после заключения пакта Молотова-Риббентропа.
Где учили истории членов Сейма, имеет ли для них значение решения Нюрнбергского трибунала – такие вопросы возникли у депутата Госдумы.
Слуцкий подчеркнул, что в резолюции есть пункт о недопустимости фальсификации истории, но тут поляки поступают в стиле американцев.
Российский депутат считает, что подобнее документы направлены на то, чтобы «реабилитировать» поступки польских деятелей тех лет, которые «заигрывали» с фашистской Германией.
Ранее, сенатор Алексей Пушков напомнил, как Польша предпринимала попытки стать союзником Гитлера.