Жителя Таджикистана отправили в колонию за пособничество террористам

― Шухрат Сатимов, 1988 года рождения, находясь в трудовой миграции в Новосибирске, в 2013 году примкнул к рядам террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ Верховным судом). Затем в 2015 году Сатимов и его соратники добрались в Сирию и Ирак, где участвовали в боевых действиях на стороне террористов, ― отмечает издание.

В Таджикистане к длительному тюремному заключению приговорили мужчину за участие в боевых действиях за рубежом. Об этом 9 января сообщил сайт Sputnik Таджикистан

Суд признал Сатимова виновным по статье 401 УК Таджикистана «Наёмничество» и назначил меру наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Ранее сообщалось, что Сатимова задержали сотрудники правоохранительных органов, когда он вернулся на родину в июле 2019 года.

Напомним, что в городе Душанбе в мае 2019 года состоялся суд над жителем района Шамсиддини Шохин Сухрабом Хасановым, который пропагандировал идеи запрещённой террористической организации «Исламское государство». Столичный суд признал Хасанова виновным по ст.ст. 401 «Наёмничество», 307 «Организация экстремистского сообщества», 335 «Незаконное пересечение государственной границы и 32 «Покушение на преступление» УК Таджикистана и приговорил к 14 годам лишения свободы.