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В Туркменистане наладили выпуск огнеупорного кирпича

В Туркменистане наладили выпуск огнеупорного кирпича
В Туркменистане наладили выпуск огнеупорного кирпича на базе завода железобетонных изделий (ЖБИ) производственного объединения (ПО) «Туркмендемирбетон», расположенного в Бюзмеинском этрапе Ашхабада. Новую продукцию производит специализированный участок завода, открывшийся несколько месяцев назад, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

По данным издания, Бюзмеинский завод ЖБИ — пока единственное в Туркменистане предприятие, выпускающее термостойкий кирпич. Этот материал используется в реконструкции и строительстве промышленных печей и каминов. В прошлом году завод произвёл 1,5 тыс. т шамотного огнеупорного кирпича.

— В 2020 году предприятие планирует выпустить 3,5 тыс. т огнеупорного кирпича, — говорится в сообщении.

Для изготовления новой продукции завод ЖБИ использует местное сырьё — тугоплавкие каолиновые глины доставляются с месторождения в западном Балканском регионе страны. В итоге кирпичи выдерживают температуру более 1200 градусов, а также многократные циклы нагрева и охлаждения.

Напомним, завод ЖБИ в Бюзмеине осенью 2018 года открыл цех по выпуску композитной арматуры. Она применяется при изготовлении опор электрических сетей и фундаментных блоков.





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