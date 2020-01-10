В Самаркандской области появится завод по производству соков и молочных продуктов

― Трёхсторонний договор между Самаркандским областным муниципалитетом, компанией GMFR Global group Co.LTD (США) и Beijing Huiyuan Holding Co.LTD (КНР) подписан в сентябре 2019 года. Договор подписан в рамках проекта стратегического инвестиционного партнёрства по развитию сельского хозяйства в Республике Узбекистан, ― пишет источник.

В Узбекистане американские и китайские инвесторы решили построить завод по производству упакованной воды, соков и молочных продуктов. Об этом сообщает агентство новостей

Как отметили представители компаний, завод ежегодно будет экспортировать выпускать 20 млн тонн упакованной воды, соков и молочных продуктов.

В ближайшее время в республику будет импортировано оборудование для производства сока стоимостью более $100 млн.

В ходе встречи 6 января представители американской компании отметили, что до конца января 2020 года в Узбекистан приедут десять крупных предпринимателей из КНР.

― GMFR Global group Co.LTD заинтересована в развитии совместных проектов в Джизакской области Узбекистана. Нас интересует сельское хозяйство, производство стройматериалов (изготовление пеноблоков) и строительство объектов социального назначения, ― рассказала SEO-менеджер Ангела Мо.

Добавим, для американской компании перспективными направлениями сотрудничества являются машиностроение, строительство гостиничных комплексов и новых автомобильных дорог, электронная коммерция.