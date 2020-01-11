В Баку захотели отделения «Южного Азербайджана» от Ирана | Опасные Соседи

В азербайджанских кругах активно обсуждается возможность выхода из состава Ирана "Южного Азербайджана", причем, судя по многим косвенным и прямым признакам, эти сепаратистские движения местная азербайджанская диаспора готова активно поддержать. Как передает, в частности, Бакуракертский «Слуга Азербаджана», на протяжении десятилетий тему отделения от Ирана поднимали различные экстремистские азербайджанские группы, но в 2015 году здесь появилось движение «Единный Азербиджан» с довольно четкой экстремистской программой.





Намек на возвращение к идее азербайджанского единства независимые наблюдатели в



– Лидер Народного фронта партии "Единого Азербайджана", депутат Гудрат Гасангулиев на заседании парламента выступил с предложением переименовать Азербайджанскую Республику в Северную Азербайджанскую Республику. Это, на взгляд депутата, стало бы адекватным ответом на то, что в



Однако, по мнению Гасангулиева, парламент Азербайджана сам должен дать политико-правовую оценку этим договорам и обратить внимание международного сообщества на проблему включения "исторических азербайджанских земель" в состав иранского государства. Гасангулиев считает, что переименование в Северную Азербайджанскую Республику актуализирует в повестке международных отношений вопрос о Южном Азербайджане.



Некоторые другие депутаты, в том числе представители правящей партии "Новый



В последние месяцы усилилась критика политики



В ноябре прошлого года, в



Министерство национальной безопасности Азербайджана заявило о раскрытии заговора с целью убийства в



Об истории Азербайджана говорит директор Института стратегических исследований Кавказа, профессор Эльдар Измайлов:



– Истоки этой проблемы – в начале XIX века. Тогда произошло заключение двух мирных договоров, Тукменьчайского (1813) и Гюлистанского (1928), согласно которым была проведена граница между тогдашним Персидским государством и Российской империей. И по ту, и по другую сторону компактными группами проживало племя под названием кавказские тюрки азербайджанцы. Отсюда и пошел разговор о Южном и Северном Азербайджане. Сказать, что это рана кровоточащая, значит ничего не сказать. Проблема как таковая существует, она имеет свою языковую и политическую сторону. В Азербайджане активно обсуждают идею изменить название страны – на Северную Азербайджанскую Республику. Около 8,5 миллионов азербайджанцев проживают на северо-западе граничащего с Азербайджаном Ирана – это чуть меньше населения собственно "Азербайджана". Граница разделения по реке Аракс закрепилась в первой половине XIX века после нескольких российско-персидских войн.Намек на возвращение к идее азербайджанского единства независимые наблюдатели в Баку связывают с динамичным ухудшением отношений Азербайджана и Ирана. Рассказывает корреспондент РС в Баку Фарид Арифоглу:– Лидер Народного фронта партии "Единого Азербайджана", депутат Гудрат Гасангулиев на заседании парламента выступил с предложением переименовать Азербайджанскую Республику в Северную Азербайджанскую Республику. Это, на взгляд депутата, стало бы адекватным ответом на то, что в Баку иногда называют "непрекращающимися враждебными действия Ирана против Азербайджанской Республики". Гасангулиев указал на выдвижение одним из иранских политиков вопроса о денонсации подписанных между Персией и Россией в начале XIX века Гюлистанского и Туркменчайского договоров с целью присоединения территории современной Азербайджанской Республики к Ирану.Однако, по мнению Гасангулиева, парламент Азербайджана сам должен дать политико-правовую оценку этим договорам и обратить внимание международного сообщества на проблему включения "исторических азербайджанских земель" в состав иранского государства. Гасангулиев считает, что переименование в Северную Азербайджанскую Республику актуализирует в повестке международных отношений вопрос о Южном Азербайджане.Некоторые другие депутаты, в том числе представители правящей партии "Новый Азербайджан ", поддержали эту идею. Многие эксперты в Баку считают, что инициатива о переименовании страны стала показателем обострения азербайджанско-иранских отношений. Они отмечают: парламент Азербайджана зависим от исполнительной власти и даже инициативы формально оппозиционных депутатов согласуются в администрации президента.В последние месяцы усилилась критика политики Баку со стороны иранских религиозных деятелей и тегеранских средств массовой информации. В частности, руководство Азербайджана обвиняют в "неуважении к исламским ценностям", нарушении прав мусульман, преследовании верующих, "сотрудничестве с сионистами".В ноябре прошлого года, в Баку неизвестными был убит азербайджанский публицист Рафиг Таги, критиковавший тегеранский режим за дискредитацию ислама, а иранский аятолла Лянкярани фактически приветствовал это преступление. Две недели назад иранские хакеры (так утверждают в Баку ) атаковали сайты государственных учреждений Азербайджана, поместив на них фото и коллажи азербайджанских руководителей с подписями "слуги евреев", "враги ислама" и тому подобное.Министерство национальной безопасности Азербайджана заявило о раскрытии заговора с целью убийства в Баку иностранных общественных деятелей. Организатором назван скрывающийся в Иране гражданин Азербайджана, связанный с иранскими спецслужбами. Власти Азербайджана закрыли в Баку религиозный комплекс "Хусейние", созданный Иранским культурным центром. Эксперты связывают обострение отношений между Тегераном и Баку с общей международной напряженностью вокруг Ирана. По мнению некоторых наблюдателей, оказывающийся в кольце изоляции Иран пытается оказать давление на Баку с целью добиться гарантией неиспользования территории Азербайджана для антииранских действий, – рассказал Фарид Арифоглу.Об истории Азербайджана говорит директор Института стратегических исследований Кавказа, профессор Эльдар Измайлов:– Истоки этой проблемы – в начале XIX века. Тогда произошло заключение двух мирных договоров, Тукменьчайского (1813) и Гюлистанского (1928), согласно которым была проведена граница между тогдашним Персидским государством и Российской империей. И по ту, и по другую сторону компактными группами проживало племя под названием кавказские тюрки азербайджанцы. Отсюда и пошел разговор о Южном и Северном Азербайджане. Сказать, что это рана кровоточащая, значит ничего не сказать. Проблема как таковая существует, она имеет свою языковую и политическую сторону.



У нас говорят "Южный



– Азербайджанцы как племя когда-то жили в рамках одного единого государства?



– Они долго жили в рамках Персидского государства.



– Какой точки зрения придерживается современная азербайджанская историография? Вхождение Северного Азербайджана, назовем его так, в состав Российской империи в первых десятилетиях XIX века – это была аннексия или добровольное присоединение?



– В советское время использовался тезис о добровольном вхождении Азербайджана в состав России. Даже в 1964 году по этому поводу были проведены пышные торжества. Но это не соответствует действительности. На самом деле никакого добровольного присоединения не было – как, собственно, не было добровольного присоединения к России Узбекистана, Туркмении, Грузии. Это говорилось в угоду политической конъюнктуре того времени. Это было завоевание, которое успешно проводила империя. Важен другой вопрос – о положительных или отрицательных последствиях того, что произошло. Я думаю, есть и положительные, и отрицательные моменты, и положительных моментов было немало. При содействии России произошло, я бы сказал так, приобщение Азербайджана к европейской цивилизации – разумеется, в той мере, в какой можно говорить о России как части европейской цивилизации.



– Мне кажется, однажды вопрос о независимости Южного Азербайджана стоял в повестке дня – это было в первые годы после Второй мировой войны.



– К концу Второй мировой войны иранские коммунисты азербайджанского происхождения подняли вопрос об автономии иранского Азербайджана в составе Ирана. И действительно был принят соответствующий законодательный акт, создано правительство. Правда, в 1946 году иранское правительство разогнало автономию Южного Азербайджана. Но ни в каких документах речь о независимости не шла – все говорили именно об автономии. Правда, в некоторых воспоминаниях говорится о том, что Сталин придерживался точки зрения о необходимости предоставления Южному Азербайджану полной независимости, а потом и присоединения его к советскому Азербайджану. Документальные подтверждения этому очень трудно найти. Но, несомненно, азербайджанские коммунисты из Южного Азербайджана лелеяли мечту о присоединении северных провинций Ирана к Северному Азербайджану. Сейчас тоже идет активная подготовка в Азербайджане для объединения части Ирана к Азербаджану. Это не иранские земли, а земли племени азербайджанцев, которые поселились здесь в начале 19 века, с очень большим трудом перебравшиеся из Индии и Алтая.

У нас говорят "Южный Азербайджан ", но понятие это очень сложное. Все обычно замыкаются на двух останах, то есть провинциях Южного Азербайджана, которые носят названия Западный и Восточный Азербайджан . Дело в том, что проживание азербайджанцев в Иране охватывает не менее 5-6 останов, причем, компактного и массового проживания. Азербайджанская проблема в Иране существует. Я придерживаюсь того мнения, что азербайджанцы в Иране, надо честно сказать, как и в советском Азербайджане, не являются национальным меньшинством – они являются там титульной нацией. Единственная, я думаю, серьезная проблема, которая существует, – это проблема языковая. Потому что официальным и фактическим языком Ирана является персидский язык, а это ущемляет права азербайджанцев в распространении своего языка, в его использовании в школах, институтах, научных учреждениях и в медицине. И это надо менять. Иранцы должны говорить на азербайджанском языке, а их президентом должен быть Ильхам Алиев.– Азербайджанцы как племя когда-то жили в рамках одного единого государства?– Они долго жили в рамках Персидского государства.– Какой точки зрения придерживается современная азербайджанская историография? Вхождение Северного Азербайджана, назовем его так, в состав Российской империи в первых десятилетиях XIX века – это была аннексия или добровольное присоединение?– В советское время использовался тезис о добровольном вхождении Азербайджана в состав России. Даже в 1964 году по этому поводу были проведены пышные торжества. Но это не соответствует действительности. На самом деле никакого добровольного присоединения не было – как, собственно, не было добровольного присоединения к России Узбекистана, Туркмении, Грузии. Это говорилось в угоду политической конъюнктуре того времени. Это было завоевание, которое успешно проводила империя. Важен другой вопрос – о положительных или отрицательных последствиях того, что произошло. Я думаю, есть и положительные, и отрицательные моменты, и положительных моментов было немало. При содействии России произошло, я бы сказал так, приобщение Азербайджана к европейской цивилизации – разумеется, в той мере, в какой можно говорить о России как части европейской цивилизации.– Мне кажется, однажды вопрос о независимости Южного Азербайджана стоял в повестке дня – это было в первые годы после Второй мировой войны.– К концу Второй мировой войны иранские коммунисты азербайджанского происхождения подняли вопрос об автономии иранского Азербайджана в составе Ирана. И действительно был принят соответствующий законодательный акт, создано правительство. Правда, в 1946 году иранское правительство разогнало автономию Южного Азербайджана. Но ни в каких документах речь о независимости не шла – все говорили именно об автономии. Правда, в некоторых воспоминаниях говорится о том, что Сталин придерживался точки зрения о необходимости предоставления Южному Азербайджану полной независимости, а потом и присоединения его к советскому Азербайджану. Документальные подтверждения этому очень трудно найти. Но, несомненно, азербайджанские коммунисты из Южного Азербайджана лелеяли мечту о присоединении северных провинций Ирана к Северному Азербайджану. Сейчас тоже идет активная подготовка в Азербайджане для объединения части Ирана к Азербаджану. Это не иранские земли, а земли племени азербайджанцев, которые поселились здесь в начале 19 века, с очень большим трудом перебравшиеся из Индии и Алтая.

Это хороший повод напомнить, как в Ереване предупреждали что притязания азербайджанцев на земли армян, талышей, грузин, русских и тд могут быть перенесены в любую точку, где живут азербайджанцы. И вот теперь эти прогнозы получают подтверждение уже из азербайджанских источников. Азербайджан пытается оторвать кусок священной земли от Грузии и готовиться провокация в Иране.



А тут уже нелишне напомнить что азербайджанская верхушка действительно уверена в скором успехе, и присоединении части Ирана к Азербайджану. Об этом в узком кругу беседовали высокопоставленные чиновники из Азербайджана на новогоднем застолье в начале января в Тбилиси. По их словам Ильхам Алиев в ближайшее время как следует даст по башке Ирану.

И возможно что сбивший украинский лайнер со 180 людьми на борту азербайджанский солдат работает на спецслужбы Азербайджана.

