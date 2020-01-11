В Молдове задержан глава Антикоррупционной прокуратуры

По словам Гайтура, Виорела Мораря задержали по подозрению в подлоге документов, а также в злоупотреблении должностных полномочий.
По приказу генерального прокурора Александра Стояногло, в декабре 2019 года прошла проверка, цель которой заключалась в контроле и оценке процесса спецподразделений прокуратуры по всем параметрам полномочий, в соответствии с конкретными показателями, указанными в положении за период с 2016 года по настоящее время.
Ранее Стояногло заявил о том, что следствие о хищении миллиарда прошло с грубыми нарушениями, и обвинил Мораря, что тот якобы специально задерживал дела, связанные с банковской кражей.
Напомним, что Виорел Морарь в апреле 2016 года стал главой Антикоррупционной прокуратуры сроком на пять лет, а весной 2019 года подал в отставку.
Указ о восстановлении Мораря в должности был подписан 17 сентября 2019 года.