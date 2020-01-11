В Белоруссии запущено производство оружейных патронов

Белорусское государственное предприятие «Белспецвнештехника» (BSVT) начало производить оружейные патроны. Выпуск патронов — это новая производственная линейка, освоенная оборонно-промышленным сектором, от начала реализации проекта и экспорта первой партии прошло два года, об этом 10 января сообщило Беларусь сегодня

По словам гендиректора предприятия Алексея Скраги, серийный выпуск стрелковых боеприпасов входит в госконцепцию развития вооруженных сил страны до 2030 года. В ассортименте продукт не только для военных нужд, а также для использования в спортивных и охотничьих целях, под заказчика планируется освоить линейку строительных патронов, отметил руководитель производства.

Белорусская продукция ничем не уступает мировым аналогам и благодаря верным инженерным подходам её конечная стоимость ниже, что соответственно рождает спрос на внешнем рынке. На сегодняшний день заказ в пять миллионов патронов выполнен и отправлен в одну из европейских стран. Сейчас идет работа над новыми заказами, которые продолжают поступать.

— Прибыль не так высока, как от другого производства оборонного назначения, но на современном рынке выигрывает тот, кто выпускает востребованное в настоящий момент, — сказал Алексей Скрага.

Отметим, что белорусские оружейники закупают комплектующие у известных своим качеством и проверенных временем российских производителей.