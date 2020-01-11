В столице Казахстане объявили итоги расследования крушения самолёта «Bek Air» в Алматы

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр 10 января по итогам расследования сообщил о причинах авиакатастрофы, случившейся 27 декабря 2019 года в аэропорту Алматы. Вице-премьер назвал основным фактором, повлекшим трагедию, сложные метеоусловия, которые привели к обледенению частей лайнера, сообщает Tengrinews.kz

К такому заключению правительственная комиссия пришла в результате досконального анализа экспертами метеорологических данных и исследования записей бортового самописца.

В докладе заместитель премьера назвал четыре явные причины — это нарушение загрузки и центровки, воздействие факторов со стороны — мороз и образование наледи на корпусе и узловых деталях судна, ошибка пилотов и отказ авиатехники. Основной версией стало обледенение борта. В ходе выступления Роман Скляр сообщил, что специальной жидкостью были обработаны только некоторые детали борта, крылья не обрабатывались.

Также прозвучала информация, что начато расследование в связи с распределением участков под застройку в приаэродромной санитарно-защитной зоне.