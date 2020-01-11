В МИД Узбекистана приняли посла Туркменистана

Заместитель главы МИД Узбекистана Илхом Неъматов 10 января принял главу дипломатического представительства Туркменистана в Узбекистане Язгулы Маммедова. Дипломаты подвели итоги 2019 года, передаёт сайт внешнеполитического ведомства Узбекистана.

В начале встречи стороны обсудили пути выполнения договорённостей, достигнутых в рамках взаимных регулярных контактов лидеров двух республик.

Дипломаты с удовольствием обозначили позитивный настрой сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, туристической, культурно-гуманитарной сферах.

Неъматов и Маммедов подтвердили взаимный интерес в развитии взаимодействия во всех областях, представляющих двусторонний интерес.

По завершении встречи состоялся обмен мнениями по графику и повестке дня совместных мероприятий в 2020 году.

Напомним, по итогам выставки Made in Uzbekistan в Ашхабаде с 30 марта по 1 апреля 2018 года туркменские предприниматели заключили с узбекскими экспортёрами контракты на сумму $6,7 млн.

Добавим, Узбекистан экспортирует сельхозтехнику, свежие и переработанные фрукты и овощи, минеральные удобрения, стройматериалы, химическую и готовую текстильную продукцию. А Туркменистан поставляет нефть и нефтепродукты, оборудование, полимеры и химтовары.