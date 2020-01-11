В Душанбе откроются сразу две выставки художника-графика Фарруха Ходжаева

― Культурные мероприятия посвящены памяти и 60-летию таджикского художника, ― отмечает пресс-служба.

В таджикской столице 13 января состоится открытие сразу двух выставок известного художника-графика Фарруха Ходжаева. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Таджикистана.

Первая выставка работ художника под название «Любовь к жизни» откроется в Государственном институте изобразительного искусства и дизайна Таджикистана. Она продлится до 25 января.

Вторая выставка картин художника пройдёт в гостинице «Серена» города Душанбе. Здесь выставка будет работать до 1 февраля 2020 года.

На выставке посетители смогут ознакомиться с творческими произведениями Фарруха Ходжаева, среди которых графика, живопись и керамика.

Напомним, Фаррух Ходжаев скончался 15 декабря 2019 года в Душанбе в возрасте 59 лет. Он долгие годы работал председателем Союза художников Таджикистана.

Ходжаев окончил художественное училище города Душанбе, а затем Львовский университет полиграфии. Он неоднократно организовывал выставки своих картин в Таджикистане и за рубежом.

Кроме картин маслом и графики, Ходжаев был скульптором, предпочтительно работал с глиной по особой индивидуальной технике. У него было много учеников, с которыми он делился своим мастерством.