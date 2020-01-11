В Республике Молдова ввели водительские удостоверения нового вида

Члены молдавского правительства единогласно утвердили новый образец водительских прав, вступивший в силу 1 января 2020 года, сообщает Sputnik news.

Внешняя форма молдавских документов для вождения автомобиля с нынешнего года претерпела изменения, как обычных удостоверений, так и во временных.

Следовательно, в водительском удостоверении нового типа отсутствует графа о группе крови, однако сохранено место для отметки соответствующих органов.

Таким образом, по словам главы МВД, решатся проблемы, с которыми часто сталкиваются молдаване в некоторых зарубежных странах в силу использования водительских удостоверений Молдовы.

Кроме того, водительские права типа 1995, 2008 и 2014 годов также можно использовать до окончания срока действия. За исключением прав образца 1995 года, который не ограничен сроками.

В том числе внесены изменения в подкатегорию АМ (мопед). Водителям мопедов также придётся получать водительское удостоверение.

Кроме всего прочего, отметим, что с 31 декабря 2019 года начали выдаваться документы, удостоверяющие личность нового образца, в которых также удалена графа о группе крови.