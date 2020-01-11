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В Ашхабаде состоится кавер-концерт Let it Beatles

В Ашхабаде состоится кавер-концерт Let it Beatles
В киноконцертном центре «Туркменистан» Ашхабада 18 января состоится кавер-концерт Let it Beatles. Музыкальное шоу посвящается Всемирному дню The Beatles — британской рок-группы, основанной четырьмя жителями Ливерпуля: Джоном Ленноном, Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром. Об этом сообщает интернет-издание ORIENT.tm.

Организаторы и одновременно участники кавер-концерта — солисты Айнур Махмудова, Довран Шаммыев, Александр Кочетов, Владимир Мкртумов (фортепиано), Юсуф Исмаилов (гитара), Игорь Шевцов (бас-гитара) и Тимур Ораев (ударные). Они предложат ашхабадцам и гостям туркменской столицы хиты легендарной ливерпульской четверки.

— Идея к возвращению музыки «Битлз» вынашивалась давно. Сейчас как раз самое время, когда наше желание совпадает с возможностями, — утверждают организаторы.

В программу концерта вошли более 15 хитов The Beatles. Однако это будет не просто перепев. К примеру, песня Michelle на кавер-шоу прозвучит в джазовой манере, а Help — в рок-н-рольном стиле.

По мнению Мкртумова, наличие в команде девушки сделает концерт ещё интереснее. Большинство песен британской группы в женском исполнении звучит привлекательно и интригующе, считает он.

В декабре 2019 года в киноконцертном центре «Туркменистан» прошёл концерт памяти Майкла Джексона, всемирно известного исполнителя поп-музыки из США.





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