Казахстан возглавил Группу развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

В группу стран, которые в этом году возглавил Казахстан, входят 32 государства, из них: 16 стран представляют Африку, 10 азиатских стран, 4 государства представляют европейский континент и 2 - южноамериканский материк. Казахстан, расположенный в Центральной Азии, находится на расстоянии 3750 километров от ближайшего побережья мирового океана.
До конца 2021 года в обязанности Казахстана как председателя входит продвижение инициатив, заложенных в специальной десятилетней Венской программе для стран, вошедших в состав группы, координирование действий в процессе сотрудничества стран - представителей группы с ООН и другими проявившими заинтересованность государствами.
— Будучи председателем группы Казахстан заинтересован в наращивании диалога между странами данного коллектива, а также в сотрудничестве с ведомствами ООН, мировыми финансовыми структурами, представителями бизнеса и научными кругами, — сказал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.