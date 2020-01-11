Казахстан возглавил Группу развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

Республика Казахстан стала председателем в Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, сроком на два года (2020-2021). О вступлении в статус председательства было объявлено 7 января в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, в присутствии уполномоченных послов государств-членов группы и экспертов, высоким представителем ООН, отвечающим за эти вопросы, Фекитамоелоа Утоикаману. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе МИД Казахстана

В группу стран, которые в этом году возглавил Казахстан, входят 32 государства, из них: 16 стран представляют Африку, 10 азиатских стран, 4 государства представляют европейский континент и 2 - южноамериканский материк. Казахстан, расположенный в Центральной Азии, находится на расстоянии 3750 километров от ближайшего побережья мирового океана.

До конца 2021 года в обязанности Казахстана как председателя входит продвижение инициатив, заложенных в специальной десятилетней Венской программе для стран, вошедших в состав группы, координирование действий в процессе сотрудничества стран - представителей группы с ООН и другими проявившими заинтересованность государствами.