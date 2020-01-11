Всемирный день "спасибо": почему важно благодарить себя и других

Всемирный день "спасибо" ежегодно отмечается 11 января. Таким образом ЮНЕСКО и ООН хотят напомнить людям о том, насколько важны хорошие манеры.

Международный день "спасибо" не требует много усилий, однако некоторые страны мира празднуют самый обходительный день в году с помощью развлекательных мероприятий, благотворительных акций и ярмарок.

Впервые слово "спасибо" упоминается в Парижском словаре-разговорнике, который издали в 1586 году. Как пишет AnydayGuide, происхождение Международного дня "Спасибо" непонятное. Существует мнение, что сначала компании рекламировали этот праздник для увеличения своих продаж, но все же это не делает концепцию данного обычая менее привлекательной.

Это реальная возможность выразить свою благодарность тем людям, которые дополняют картину вашей жизни и делают вас тем, кем вы являетесь.

Магия слова "спасибо"

По мнению психологов, благодарность – не только проявление вежливости и возможность улучшить отношения, а и забота о психологическом здоровье обеих сторон.

Исследователи предполагают, что благодарность может улучшить самочувствие, физическое здоровье, создает положительные эмоции и помогает справиться со стрессовыми периодами в жизни.

Поскольку для большинства людей выражение благодарности является обыденным явлением, то тот, кто говорит "спасибо", часто не придает этому большого значения. Впрочем благодарность словно оптимизирует взгляд человека на жизнь. Благодарные люди готовы принимать новые вызовы и оптимистичнее настроены на достижение своих целей.

Благодарить можно не только за хорошие поступки или помощь. Учитесь благодарить людей и за полученный опыт: разорванные отношения, критику на работе и прочее. Все эти ситуации учат и формируют вашу личность и указывают на то, к каким людям и вершинам нужно тянутся, а каких лучше избегать.

Обдумав уроки, полученные из предыдущих неудач, вы можете лучше подготовиться к будущим успехам.

Интересный факт: когда сотрудники чувствуют, что начальник хвалит и ценит их работу, они становятся благодарными за рабочее задание и возможности, которые они имеют.

Говорить слово "спасибо"– это больше, чем социальное поведение, это также оценка стараний. К сожалению, мы часто забываем поблагодарить других, не всегда замечая усилия родных и друзей. Будьте вежливы, ведь простое "спасибо" улучшит жизнь ваших близких.

Мы, команда 24, благодарим вас за то, что находите на нас свое время.

Почему важно благодарить себя

Чаще всего мы забываем поблагодарить себя. Для некоторых это может прозвучать глупо, но все же каждый из нас больше всего влияет на собственную жизнь. Популярный американский писатель и бизнес-тренер Энтони Роббинс каждое утро просыпается с мыслями благодарности. Он уверяет, что это первая ступенька для достижения новых вершин.

Конечно, мы во многих случаях нуждаемся в чьей-либо помощи, однако это не означает, что мы не должны обращать внимания на наши личные достижения. Помните, что вы – молодец и делаете больше, чем вы думаете.

Благодарите себя после уборки, приготовления пищи и рабочего дня. Благодарите за то, что все-таки сели на ту диету, но и даже если не сели – благодарите себя за способность принять это. Благодарите себя за каждый шаг, даже если он маленький, ведь это полезное упражнение, которое поднимает не только настроение, но и самооценку.

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