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Иоланда Хадид празднует 56 лет: 4 секрета красоты экс-модели


Матери ангелов Victoria's Secret – Джиджи и Беллы Хадид, экс-модели Иоланде Хадид сегодня исполняется 56 лет. Смотря на красоту и формы этой женщины, понимаешь: она не знает, что такое время. Или это оно боится с ней познакомиться.

Поэтому LifeStyle 24 подготовил подборку правил, которых ежедневно придерживается звездная мама, чтобы выглядеть не по своему возрасту молодо и привлекательно.


1. В составе рациона – вода и органические продукты


С теплой воды с лимоном Иоланда Хадид начинает каждое свое утро. Однако одним стаканом жидкости женщина себя не ограничивает. В течение дня звезда старается выпивать как минимум два литра. "Я практически заставляю себя пить воду. Как по мне, это отличный способ вывести из организма шлаки, а также увлажнить кожу", – говорит она. Довольно переборчивой Хадид-старшая является в еде. После того, как у экс-модели обнаружили болезнь Лайма, она серьезно пересмотрела свой рацион. Поэтому сейчас его составляющими являются овощи и фрукты, а еще свежевыжатые соки и смузи.


Йоланда Хадід
Мать Джиджи и Беллы Хадид в молодости / Thepix 


2. Занятия не одним спортом


Иоланда Хадид относится к звездам, которые приветствуют спортивное многообразие. Среди ее увлечений – верховая езда, плавание и тренировочные упражнения в спортзале. Как убеждает мать знаменитых моделей, это не только держит в тонусе тело, но и дает волю эмоциям. "Движение – это жизнь. Мои выходные или отдых начинаются с утренней пробежки и велопрогулки", – убеждает экс-модель.


Йоланда Хадід
Так звездная мама выглядит в свои 55! / Instagram / @yolanda.hadid


3. Масло ши и кристаллы


Их экс-модель считает релаксаторами и дополнительным источником энергии. Маслом ши Иоланда любит намазывать свое тело и даже практикует с ним дыхательные упражнения. Что касается кристаллов, то в доме Хадид они являются чуть ли не элементом интерьера: аметисты, периты или целестины. Эти драгоценные минералы, как признается звезда, помогают ей обрести гармонию.


Йоланда Хадід Джіджі Белла Анвар
Иоланда Хадид с малолетними Джиджи, Беллой и Анваром / Pinterest


4. Дети как стимул двигаться дальше


Джиджи, Белла и Анвар стали смыслом жизни для Иоланды, надежным стимулом, чтобы работать и совершенствоваться. Именно она заложила прочный профессиональный плацдарм для того, чтобы ее дети прославляли фамилию Хадид (кстати, она от первого мужа Иоланды – миллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида). Результатом таких усилий женщины является то, что сегодня двое дочерей звезды – одни из самых востребованных моделей мира, а сын делает в этом бизнесе первые шаги. Иоланда же, как заботливая мать, каждый раз подсказывает своим уже взрослым чадам правила моделинга, а на светских мероприятиях радостно становится с ними для общего фото. Разве не повод, чтобы становиться лучше с каждым днем?


Йоланда Хадід Джіджі Белла
На фото экс-модель с дочерьми: ангелами Victoria’s Secret Джиджи и Беллой Хадид / Instagram / @yolanda.hadid


А нравится ли вам вид Иоланды Хадид? Какие правила из вышеприведенных в своей жизни соблюдаете и вы? Пишите в комментариях.






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