Новым султаном Омана стал Хайсам бен Тарик: что о нем известно

Хайсам бен Тарик является членом королевской семьи Омана. Об этом информирует Al Arabiya.
Новый глава Омана родился в 1954 году. Он был первым главой Футбольной ассоциации страны, заместителем министра иностранных дел, министром иностранных дел, впоследствии – министром наследия и культуры.
Почему в Омане появился новый султан?Султан Омана Кабус бен Саид Аль умер в ночь на 11 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его смертю в стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.
Что известно о стране Оман?Это монархическое государство на Аравийском полуострове. В стране проживает примерно 3,5 миллиона человек – это лишь 132 место в мире.
По уровню жизни (индексу человеческого развития) Оман замыкает первую 50-ку стран в мире (Украина на 88 месте).