Канада уточнила количество своих граждан, погибших в авиакатастрофе МАУ

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань уточнил количество жертв 10 января, сообщает ВВС.
Многие пассажиры самолета МАУ должны были лететь из Киева в Торонто. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что 138 человек с этого рейса должны были направляться в Канаду.
Важно! Полный список погибших – по ссылке.
Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.
Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
Впоследствии разведки ведущих стран мира в один голос заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Украина потребует полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.
Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала