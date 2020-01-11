Xiaomi представила умный термометр Mijia Digital Thermometer

Как работает термометр

Компания Xiaomi представила под брендом Mijia цифровой термометр Digital Thermometer. Модель оснащена дисплеем с подсветкой и примечательна высокой скоростью измерения температуры. Кроме этого гаджет может синхронизироваться со смартфоном для мониторинга состояния здоровья всей семьи.

Термометр поддерживает два режима работы – быстро измерить температуру он способен за 30 секунд, а для получения более детальных результатов устройству потребуется до 5 минут: при точной фиксации температуры прозвучит зуммер.

Кроме того, термометр можно синхронизировать с фирменным мобильным приложением для записи анамнеза всей семьи (до 9 человек). Интерфейс программы автоматически меняет цвет при оповещении о критических изменениях температуры.



Термометр от Xiaomi позволяет удобно отслеживать здоровье всей семьи

Это не первый вариант, что выпускается под брендом Mijia, но пока единственная модель компании, которая позволяет измерять температуру как во рту, так и под мышками. Новинка получила большой LCD-дисплей размером с USB-флешку, оснащенный подсветкой.

Цена

Mijia Digital Thermometer уже поступил в продажу в Китае по цене 9,9 доллара.

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