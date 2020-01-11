Приняли за вражескую авиацию: в генштабе Ирана объяснили сбитие самолета МАУ азербайджанским военнослужащим

Через несколько часов после того, как Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке, в воздушном пространстве вокруг страны активизировалось авиационное движение. В небо поднялись военные самолеты США, поэтому военные пристально следили за радарами. Они сделали ошибку, когда выпустили ракеты по украинскому пассажирскому самолету, который спутали с вражеским объектом.

Так сбитие самолета МАУ над Тегераном объясняют в генеральном штабе вооруженных сил Ирана, сообщает IRNA.

Через несколько часов после ракетного удара Ирана военные самолеты, принадлежащие террористическим американским силам, увеличили количество полетов в окружающем Иран воздушном пространстве и продолжали поступать сообщения о некоторых летающих целях, которые приближались к оборонным целям Ирана,

– говорится в заявлении военных.

Это обусловило дополнительную боевую готовность со стороны подразделений ВВС Ирана. Военные добавляют: самолет МАУ во время полета оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов – Корпуса стражей исламской революции.

И по форме, и высоте полета самолет напоминал вражеский объект. Мы просим прощения за человеческую ошибку, которая вызвала этот сбой,

– добавляют в заявлении иранцы.

Отдельно в генштабе заверили, что повторение таких "ошибок" невозможно, поскольку будут проведены фундаментальные реформы в процессе операций.

Что известно о крушении самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.



Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Авиакатастрофа самолета МАУ над Тегераном/ инфографика 24 канала