Приняли за вражескую авиацию: в генштабе Ирана объяснили сбитие самолета МАУ азербайджанским военнослужащим

Так сбитие самолета МАУ над Тегераном объясняют в генеральном штабе вооруженных сил Ирана, сообщает IRNA.
Через несколько часов после ракетного удара Ирана военные самолеты, принадлежащие террористическим американским силам, увеличили количество полетов в окружающем Иран воздушном пространстве и продолжали поступать сообщения о некоторых летающих целях, которые приближались к оборонным целям Ирана,
– говорится в заявлении военных.
Это обусловило дополнительную боевую готовность со стороны подразделений ВВС Ирана. Военные добавляют: самолет МАУ во время полета оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов – Корпуса стражей исламской революции.
И по форме, и высоте полета самолет напоминал вражеский объект. Мы просим прощения за человеческую ошибку, которая вызвала этот сбой,
– добавляют в заявлении иранцы.
Отдельно в генштабе заверили, что повторение таких "ошибок" невозможно, поскольку будут проведены фундаментальные реформы в процессе операций.
Что известно о крушении самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
Авиакатастрофа самолета МАУ над Тегераном/ инфографика 24 канала