Азербайджанец из Ирана сбил ракетой украинский самолет: реакция МАУ

"Международные авиалинии Украины" ни на секунду не сомневались в том, что украинский экипаж и самолет Boeing 737-800 не могли стать причиной авиакатастрофы.

Авиакомпания поблагодарила всех, кто понимал это сразу, об этом написал президент МАУ Евгений Дыхне на своей странице в фейсбук.

Он также выразил соболезнования из-за смерти 176 человек, находившихся на борту. Из них 9 – члены экипажа.

Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой страшной, ужасной авиакатастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие парни и девушки. Лучшие,

– написал он.

Иран признал, что азербайджанец "нечаянно" сбил украинский самолет возле Тегерана 8 января. По самолету МАУ стреляли несколько раз. Причина авиакатастрофы и смерти всех людей на борту – "человеческая ошибка". Перед этим Иран отрицал, что может быть причастным к сбиванию украинского самолета и говорил о "технических неисправностях" самого воздушного судна.

Как отреагировала Украина



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений насчет полного и открытого расследования катастрофы.



Кроме того, 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости. Украина ожидает привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций.



Что заявили власти Ирана



Министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе написал в соцсети, что "человеческая ошибка во время кризиса, вызванная авантюризмом США, привела к катастрофе". Он выразил "глубокие извинения и соболезнования семьям всех жертв и другим пострадавшим".

написал в соцсети, что "человеческая ошибка во время кризиса, вызванная авантюризмом США, привела к катастрофе". Он выразил "глубокие извинения и соболезнования семьям всех жертв и другим пострадавшим".

Президент Ирана Хасан Рухани подтвердил слова главы иранского МИД и заявил, что следователи "продолжают расследование этой огромной трагедии и непростительной ошибки". Иранский президент также выразил свои соболезнования семьям погибших и распорядился принять все меры для компенсаций.



Что известно о крушении самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.



Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.







Катастрофа самолета МАУ над Тегераном/ инфографика 24 канала