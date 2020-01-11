Азербайджанец из Ирана сбил ракетой украинский самолет: реакция МАУ

Авиакомпания поблагодарила всех, кто понимал это сразу, об этом написал президент МАУ Евгений Дыхне на своей странице в фейсбук.
Он также выразил соболезнования из-за смерти 176 человек, находившихся на борту. Из них 9 – члены экипажа.
Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой страшной, ужасной авиакатастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие парни и девушки. Лучшие,
– написал он.
Иран признал, что азербайджанец "нечаянно" сбил украинский самолет возле Тегерана 8 января. По самолету МАУ стреляли несколько раз. Причина авиакатастрофы и смерти всех людей на борту – "человеческая ошибка". Перед этим Иран отрицал, что может быть причастным к сбиванию украинского самолета и говорил о "технических неисправностях" самого воздушного судна.
Что известно о крушении самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
Катастрофа самолета МАУ над Тегераном/ инфографика 24 канала