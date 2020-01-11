Армения теперь способна поразить любую цель в Азербайджане в пять раз быстрее | МО Армении

Официальный представитель МО Армении Арцрун Ованнисян заявил, что благодаря Су-30СМ у Армении в арсенале появилось очередное вооружение, для которого доступны все цели на территории Азербайджана.



Ракеты Р-17 и «Искандер» так же способны поразить цели в Азербайджане на любом расстоянии, однако Су-30СМ имеет преимущество в плане скорости: Су-30СМ в пять раз быстрее «Искандера».



По словам Арцруна Ованнисяна, истребители Су-30СМ неуловимы для азербайджанских систем ПВО, в частности С-300, благодаря чему они способны обеспечить безопасность в небе для действия других вооружений, как «Искандеры», «Смерчи», Точки-У и другие.

