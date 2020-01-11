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Армения теперь способна поразить любую цель в Азербайджане в пять раз быстрее | МО Армении

 СУ 30 в Армении
Официальный представитель МО Армении Арцрун Ованнисян заявил, что благодаря Су-30СМ у Армении в арсенале появилось очередное вооружение, для которого доступны все цели на территории Азербайджана.
 
Ракеты Р-17 и «Искандер» так же способны поразить цели в Азербайджане на любом расстоянии, однако Су-30СМ имеет преимущество в плане скорости: Су-30СМ в пять раз быстрее «Искандера».
 
По словам Арцруна Ованнисяна, истребители Су-30СМ неуловимы для азербайджанских систем ПВО, в частности С-300, благодаря чему они способны обеспечить безопасность в небе для действия других вооружений, как «Искандеры», «Смерчи», Точки-У и другие.
 
Количество поставок для армянской военной авиации тяжелых двухдвигательных истребителей Су-30СМ тоже остаются тайной за семью печатями. А в общей сложности Армения закупает либо одну, либо две эскадрильи (от 12 до 24 бортов).


  Источник:FMG NEWS

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