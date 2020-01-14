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Алексей Кудрин оценил масштаб коррупции в России

Алексей Кудрин оценил масштаб коррупции в РоссииУровень коррупции в России не снижается, заявил 13 января глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он считает, что речь идет о преступной деятельности на триллионы рублей. Руководитель ведомства выступил за расширение полномочий своей госструктуры для более эффективной борьбы с коррупцией, пишет РИА «Новости».

Сейчас Счетная палата может выявлять коррупционные факты и передавать материалы в правоохранительные органы. Именно силовики потом решают, есть ли коррупционное преступление или нет. Кудрин считает, что у его ведомства должны быть полномочия, направленные на подготовку более детальных материалов, разъяснений, возможность для доказательства коррупции. 

Глава ведомства напомнил, что коррупция подрывает развитие экономики, что негативно отражается на благосостоянии людей, инвестиционном климате в России. 

Напомним, что в конце декабря Кудрин рассказал о своих сожалениях касательно российской экономики за последние 10 лет.  

«…Может быть, я жалею, что сейчас не уделяется достаточно внимания приватизации, развитию частного сектора. Повторяю, иногда говорится об этом, но недостаточно делается», - поделился мнение Кудрин. 





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