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Президент Сооронбай Жээнбеков провел совещание по ситуации на границе с Таджикистаном

Президент Сооронбай Жээнбеков провел совещание по ситуации на границе с ТаджикистаномПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 13 января на совещании с руководителями своей администрации, силовых и правоохранительных структур и обсудил ситуацию на границе с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе президента Киргизии.

Глава государства проинформировал участников совещания о деталях состоявшихся переговоров по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и дал поручение руководителям военных ведомств и силовых организаций провести ряд совместных профилактических мер с таджикскими властями среди приграничного населения для предотвращения инцидентов, достижения оптимально безопасной обстановки в приграничных зонах двух дружественных стран, о чем была достигнута договоренность в ходе теплой и доверительной беседы с таджикским коллегой.

Президент заслушал выступления вице-премьер-министра Жениша Разакова, руководителей силовых и правоохранительных структур о предстоящих 14 января консультациях с таджикской делегацией на приграничной территории по вопросам налаживания тесного взаимодействия с властями соседнего государства и наметил целевые задачи для проведения комплекса мероприятий по урегулированию и поддержанию стабильной, безопасной ситуации на киргизско-таджикской границе.





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