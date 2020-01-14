Зеленский подписал закон о совершенствовании высшего образования

Глава украинского государства Владимир Зеленский 13 января подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования» № 392-IX, принятый Верховной Радой Украины 18 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины

Данный закон направлен на упрощение порядка получения лицензии на ведение образовательной деятельности, поступления в высшие учебные заведения страны, формирования комплексных образовательных программ.

Документ будет контролировать качество предоставляемого образования и формы обучения. Будет проводиться координирование требований к подбору руководства ВУЗов и регулирование национальных рамок квалификаций.

Новый юридический акт обеспечит консолидацию европейского подхода к образованию в Украине. Благодаря документу будет стимулирован процесс сопряжения структуры высшего профессионального образования страны с системами европейских ВУЗов, которые функционируют в рамках болонской системы обучения.

Закон обеспечит формирование прозрачности системы, повысит ответственность лиц, задействованных в сфере образования, и создаст все необходимые условия для повышения автономности участников процесса. Будет реализовано более эффективное оценивание результатов обучения за счет привлечения внешних независимых экспертов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.