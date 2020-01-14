В Узбекистане пройдёт международный авиафорум

В Узбекистане 19-20 февраля состоится крупнейший в мире авиационный форум, передаёт Podrobno.uz.

Отметим, мероприятие является важным для авиаиндустрии республики, находящейся на новом этапе развития.

— На форум приглашены основные игроки рынка. В Узбекистан приедут много крупных международных компаний, чтобы узнать больше о рынке, аэропортах, оказываемых услугах. Это позволит улучшить логистику, предоставить дополнительные удобства для пассажиров, и конечно же, снизить цены на авиабилеты за счёт прихода новых перевозчиков, в том числе, лоукостеров, — пишет источник.

Узбекская сторона надеется, что после форума ряд лоукостеров и авиакомпаний проявят интерес к полётами в Узбекистан, и операторы захотят взять аэропорты страны в управление.

В республике с 2020 года введена система компенсаций для авиакомпаний, выполняющих чартерные рейсы. Размеры компенсации за каждого привлечённого туриста варьируются в зависимости от сезона (от 20 до $50).

Также с 1 октября 2019 года в узбекских аэропортах Карши, Нукуса и Термеза был запущен режим «открытого неба» с применением «пятой свободы воздуха», а в воздушной гавани Бухары — с применением «пятой свободы воздуха» при перевозке граждан иностранных государств.

Подобный режим позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять международные полёты в аэропорт без ограничений по количеству рейсов.

Добавим, «Узбекские авиалинии» создан в январе 1992 года как орган госуправления гражданской авиации, обеспечивающий разработку, координацию и реализацию политики в области воздушного транспорта на территории страны. Флот авиакомпании составляют современные и комфортабельные самолёты Boeing-757/767, Boeing-787-8, Dreamliner, А320, Ил-114-100, а также грузовые самолёты Boeing-767-300BCF.