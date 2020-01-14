В Ашхабаде открылся форум о партнёрстве Туркменистана с международными организациями

В отеле «Огузкент» Ашхабада 14 января открылся международный форум «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития». На конференции, посвящённой 25-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, присутствует туркменский лидер. Об этом сообщает корреспондент SNG.Today из туркменской столицы.

Туркменистан получил свой нейтральный статус 12 декабря 1995 года на 50-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН. За принятие резолюции ООН «Постоянный нейтралитет Туркменистана» тогда единогласно проголосовали представители 185 стран. В декабре этого года страна отпразднует четвертьвековой юбилей своего нейтралитета.

Туркменский парламент 27 декабря прошлого года своим постановлением объявил девиз 2020 года — «Туркменистан — родина Нейтралитета».

Перед началом конференции президент Бердымухамедов приветствовал прибывших на форум представителей международных организаций, в том числе ООН и её агентств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Затем он вступительной речью открыл заседание.

— Туркменистан превратился в надёжного союзника и эффективного партнёра ООН в деле сохранения и поддержания политической стабильности в регионе, развития добрососедства, дружбы и сотрудничества, — отметил глава государства.

Международный форум в «Огузкенте» продолжает свою работу.