Туркменская компания Batly-Gadam экспортирует продукцию из собственного хлопка

— Индивидуальное предприятие Batly-Gadam экспортировало 90% произведенной продукции на внешние рынки, — говорится в сообщении.

Частное туркменское предприятие Batly-Gadam, производящее пряжу и носки, в начале года подготовило на экспорт продукцию из собственного хлопка. В 2019 году хякимлик Балканского велаята Туркменистана передал компании 1,75 га земли. Сейчас предприятие использует в качестве сырья белое золото, выращенное на собственных хлопковых полях, сообщает интернет-издание «Бизнес Туркменистан»

Частная компания — член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Она основана в 2010 году. Цеха предприятия оснащены швейцарским, итальянским и японским оборудованием. Batly-Gadam ежегодно производит 7 тыс. т хлопчатобумажной пряжи различной степени крутки. Мощности фабрики позволяют окрашивать 2 тыс. т пряжи в год. Она также ежегодно выпускает 18 млн пар носков.

Основными импортёрами продукцию компании выступают Иран, Азербайджан, Турция и Россия.

Сейчас на предприятии работают 250 специалистов. В планах компании — развитие производства. Тогда количество персонала может увеличиться до 600.

Добавим, директор предприятия Batly-Gadam Аразберди Аманмаммедов в марте 2018 года награждён медалью Watana bolan söýgüsi üçin («За любовь к Отечеству») за успехи в укреплении независимости и суверенитета Туркменистана, выполнении госпрограмм по развитию отраслей экономики, а также в честь 10-летия СППТ.