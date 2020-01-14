В Таджикистане прошел конкурс воспитателей

― Первого места и звание «Воспитатель года» удостоились сразу три педагога ― воспитатель детского сада №15 города Канибадама Розие Нурматова, воспитатель детского сада №72 города Душанбе Мархабо Кудратова и воспитатель Центра раннего развития ребенка Фонда Ага Хана Горно-Бадахшанской области Ангома Атомамадова, ― отмечает пресс-служба ведомства.

В Душанбе 10 января чествовали победителей конкурса «Воспитатель 2019», организованного Министерством образования и науки Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования республики.

По решению жюри, второе место присуждено воспитателю детского учреждения №1 города Бохтар Ойтилло Тагоевой, а воспитатель детского сада № 1 района Шахринав Шабнам Сатторова заняла третье место.

Победителей и призёров конкурса наградили значками «Отличник образования и науки Таджикистана», дипломами, путёвками в санатории и денежными призами.

Напоминаем, что республиканский конкурс «Воспитатель 2019 года» проходил два дня ― с 8 по 10 января 2020 года.

На церемонии чествования победительниц педагогического смотра отмечены профессиональные заслуги всех конкурсанток, удостоенных специальных званий и дипломов.