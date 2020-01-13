Визовый режим между Белоруссией и ЕС упростится в июне 2020 года

Граждане Республики Беларусь уже летом 2020 года смогут намного проще оформлять визы для въезда в страны Европейского союза. Таким мнением 12 января на канале общенационального телевидения республики ОНТ поделился с телезрителями член палаты представителей парламента Белоруссии Андрей Савиных.

Белорусские депутаты планируют принять соглашение об облегчении визовых процедур весной этого года на очередной сессии, которая начнёт свою работу в начале апреля. Ожидается, что документ ратифицируют в течение двух дней, после чего соглашение должно быть одобрено Европарламентом. Все эти процедуры продлятся до лета, и уже в июне 2020 года договор по упрощению визового режима обретёт юридическую силу и начнет действовать.

Напомним, что визовое соглашение с Евросоюзом представители Белоруссии подписали 8 января в Брюсселе. Документ обеспечивает упрощенную схему оформления разрешений для въезда в шенгенскую зону граждан Белоруссии.

Стоимость визы снизится до 35 евро, как для белорусов, так и для европейцев, следующих в Беларусь. Срок выдачи визы будет составлять десять дней, при дополнительных обстоятельствах может продлиться до тридцати дней.