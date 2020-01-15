Азербайджанские притязания на территории и святыни Грузии

Под лозунгом "Давид-Гареджи – это Грузия" активисты воздвигали на своем пути национальные флаги и вышли к той части монастырского комплекса, которая находится на территории, ныне подконтрольной Азербайджану. Это монастырь Удабно и башня Чичхитури. Вокруг нее демонстранты устроили живую цепь.



Давид-Гареджи – уникальный комплекс скальных монастырей средневековой Грузии. Всего их создали около 20, они вырублены в пещерах Гареджийского горного кряжа, на протяжении примерно 25 километров. Азербайджанские историки называют монастырь "Кешикчидаг" и считают его памятником Кавказской Албании (при этом дают ему не албанское, а тюркское название). В монастырском комплексе сохранились стенные росписи, надписи на грузинском, а также на армянском, греческом и арабском языках.



Грузинские активисты несколько раз требовали беспрепятственного перехода границы для посещения Удабно и Чичхитури. В ответ на это, в конце апреля азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к этим местам.

Между двумя странами до сих пор не закончена делимитация границы. После инцидента в апреле, переговоры возобновились, но власти Азербайджана начали прокладывать дорогу к монастырю Удабно (чтобы подчеркнуть претензии на него). Технику остановили в нескольких десятках метров от монастыря.В сегодняшней акции участвуют священники и простые граждане. С утра за ними наблюдают пограничники двух стран.



Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе на днях заявил, что статус-кво комплекса «Кешикчидаг» поэтапно восстанавливается. Он отметил, что религиозные деятели посещают комплекс и выразил надежду, что заметные результаты по данному вопросу будут достигнуты в начале будущего года в рамках очередного заседания комиссии по делимитации грузино-азербайджанской границы в Тбилиси.



Заявив что, религиозные деятели посещают комплекс, посол З. Патарадзе тем самым негласно выражает признательность азербайджанским чиновникам за предоставление грузинскому духовенству возможности посещать комплекс. А это значит, что грузинские власти уступили свои позиции и мало-помалу примирились с мыслью о потере территории монастырского комплекса. На это косвенно указывает также то, что Зураб Патарадзе в своем обращении называет монастырский комплекс не по-грузински «Давид Гареджи», а на азербайджанский лад «Кешикчидаг».

Отметим, памятниками Кавказской Албании в Азербайджане называют и армянские храмы. Тем не менее, на них постоянно пытаются уничтожить религиозную и национальную символику (иными словами, пытаются уничтожить культуру, которую сами же объявляют своей). Очередной такой пример, в марте 2019 года, привел исследователь армянских памятников Самвел Карапетян. В селе Хрхапор (Хрхапут) Шаумяновского района (на территории, подконтрольной Азербайджану), в сельской церкви был сколот крест, а вход в нее замурован кирпичами.





Дополнительным раздражителем в грузино-азербайджанских отношениях является регион Борчалы заселённый большой общиной азербайджанцев. Переименование азербайджанских населённых пунктов на грузинский манер, перевод школьного образования на грузинский язык, земельные и кадровые проблемы и т. д. — вызывают серьезное раздражение местного азербайджанского населения. Грузинские правительства в постсоветский период производили переселение грузин (в основном сванов) в регион Квемо-Картли, ссылаясь на стихийные бедствия в Сванетии, что ныне приводит к периодическим, порой массовым, столкновениям представителей азербайджанской и грузинских общин, где избивая грузин азербайджанцы требуют убираться из "азербайджанских земель".





Об истинном отношении к территориальной целостности Грузии властей Азербайджана. Из чего сделать выводы должен прежде всего официальный Тбилиси.



