Президент Таджикистана открыл новую школу в Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр столицы Рустам Эмомали 15 января открыли новую образовательную школу № 65 в районе Шохмансур города Душанбе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Новое пятиэтажное здание, рассчитанное на 2000 учеников, состоит из 38 классов и 15 технических кабинетов, в том числе лингафонного, информационных технологий, отдельных кабинетов по точным наукам и изучению технологий, спортзала, актового зала на 344 посадочных мест и столовой на 160 мест. Здесь созданы все современные условия для обучения, воспитания и занятия спортом.

Образовательное учреждение построено в течение одного года за счёт средств местного предпринимателя, руководителя компании Абдухалима Кодирзода. На строительство школы ушло более 30 млн сомони (более $3 млн).

В своём выступлении Эмомали Рахмон отметил, что руководство и правительство республики придает важное значение строительству новых современных учебных объектов и созданию благоприятных условий для повышения уровня грамотности и образованности подростков и молодежи.

― Мэрия Душанбе намерена до празднования 30-летия Государственной независимости довести количество новых школ до 30, а посадочных мест — до 27000, тем самым, полностью решить проблему нехватки посадочных мест для учащихся столицы, ― подчеркнул президент.

Напомним, что за последние три года в Душанбе построили 18 новых школ. Только за прошедший год сдали в эксплуатацию 11 новых образовательных учреждений на 16000 посадочных мест на общую сумму 364 млн сомони (около $38 млн).