В Ашхабаде пройдёт выставка экспортных товаров Турции

В Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Туркменистана (ТППТ) 12-14 февраля будет проходить выставка экспортных товаров Турции. Эта выставка турецкой продукции в Ашхабаде — десятая по счёту, сообщает «Бизнес Туркменистан».

По данным издания, среди компаний-экспонентов 15 турецких предприятий планируют предложить потенциальным туркменским партнёрам проекты тепличного строительства.

— Это — самый высокий до сегодняшнего дня показатель участников, специализирующихся на тепличных комплексах, — говорится в сообщении.

Турецкие производители также привезут в Ашхабад свои товары и оборудование промышленного и сельскохозяйственного назначения. Посетители выставки смогут увидеть стройматериалы, бытовую технику, электронику и мягкую мебель турецкого производства. Кроме этого, вниманию ашхабадцев и гостей туркменской столицы будут предложены текстильные изделия и хозтовары, продукция бытовой химии и пищевой промышленности.

Организаторы говорят, что на открытии экспозиции, кроме высокопоставленных туркменских официальных лиц, будет присутствовать вице-президент Турции Фуат Октай.

Напомним, в предыдущей Ашхабадской выставке турецких экспортных товаров, организованной ТППТ совместно с компанией Meridýen Uluslararasi Fuarçilik и проходившей 15-17 декабря 2018 года, участвовали 70 компаний из Турции.