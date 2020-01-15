Панова: «Туркменистан по всем Целям устойчивого развития движется вперёд»

— Показательны достижения страны по цели №3 — это здравоохранение. Тут Туркменистан лидирует, — заявила сотрудница ООН.

Туркменистан одним из первых принял все 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) и движется вперёд для их достижения. Это внушает надежду, что многие из целей будут достигнуты. Об этом рассказала 14 января постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова на Международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», сообщает онлайн-радио «Голос СНГ»

По данным Пановой, в стране низкий уровень материнской смертности. Впечатляют результаты также по неинфекционным заболеваниям и борьбе с курением.

Туркменский опыт национализации ЦУР примечателен тем, что в стране глубоко изучили каждую из 17 целей и соизмерили их с национальными планами развития. Этому примеру могут последовать другие страны, считает постоянный координатор.

Добавим, на международном форуме в Ашхабаде Панова предложила укреплять партнёрство в области мобилизации финансирования для достижения ЦУР, продолжать сотрудничество с туркменским правительством по улучшению предоставления статистической отчётности по ЦУР и подготовить новую Рамочную программу партнёрства между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 годы.