Панова: «Туркменистан по всем Целям устойчивого развития движется вперёд»

— Показательны достижения страны по цели №3 — это здравоохранение. Тут Туркменистан лидирует, — заявила сотрудница ООН.
По данным Пановой, в стране низкий уровень материнской смертности. Впечатляют результаты также по неинфекционным заболеваниям и борьбе с курением.
Туркменский опыт национализации ЦУР примечателен тем, что в стране глубоко изучили каждую из 17 целей и соизмерили их с национальными планами развития. Этому примеру могут последовать другие страны, считает постоянный координатор.
Добавим, на международном форуме в Ашхабаде Панова предложила укреплять партнёрство в области мобилизации финансирования для достижения ЦУР, продолжать сотрудничество с туркменским правительством по улучшению предоставления статистической отчётности по ЦУР и подготовить новую Рамочную программу партнёрства между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 годы.