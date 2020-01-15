Глава Белоруссии провел совещание с руководством совета министров республики

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 14 января провёл совещание с членами совета министров страны по основным направлениям социально-экономического развития государства. Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства

На повестку собрания были вынесены предложения правительства, подготовленные с учетом мнений региональных структур власти и правоохранительных органов.

Выступая президент, принципиально отмёл все сомнения относительно смены политического курса страны. По словам президента, перемены всегда необходимы, жизнь не стоит на месте, но смены принципов нынешней политики не будет. Государство поэтапно и целенаправленно будет воплощать задуманные проекты, но они будут спокойными, не революционными, подчеркнул президент.

Далее, касаясь темы жилищного фонда страны, президент отметил, что надо избавляться от посреднических предприятий, строительством и реализацией жилья должны заниматься организации, имеющие ресурсную базу. После сдачи жилых объектов, посредники наживаются за счет людей, которые покупают жильё, это ненормально, и будет искореняться, сообщил Александр Лукашенко.

Также, на заседании были рассмотрены и другие значимые вопросы государственной жизни Белоруссии.