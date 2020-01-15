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Валентина Матвиенко: Счетная палата в России стала командой профессионалов

Валентина Матвиенко: Счетная палата в России стала командой профессионалов
Спикер верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко 14 января выступила на заседании в честь 25-летия Счетной палаты. Парламентарий подчеркнула, что за годы работы этот контрольный орган наработал заслуженный авторитет, став эффективным ревизором в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Валентина Матвиенко отметила, что за четверть века в Счетной палате сформировалась команда добросовестных профессионалов с уникальным стилем работы. Результативность их деятельности производит хорошие впечатления, сказала сенатор.

Она напомнила, что в прошлом году глава Счетной палаты Алексей Кудрин стал руководителем Международной организации высших органов финансового контроля. Это уже свидетельствует о признании российской госструктуры на мировой арене.

Парламентарий заявила, сейчас Счетной палате следует сосредоточить внимание на финансовых проверках реализации национальных проектов.

Алексей Кудрин рассказал, что по итогам деятельности его ведомства было возбуждено более 1800 уголовных дел.





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