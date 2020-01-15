В Гагаузии власти определили планы на начало 2020 года

Глава Гагаузии Ирина Влах, 14 января провела заседание, на котором, на январь 2020 года определили приоритеты Исполнительного комитета, сообщает

Повышенное внимание среди масштабных проектов 2020 года будет уделяться открытию Индустриального колледжа в автономии.

Как подчеркнула башкан, по предварительному подсчёту, колледж в Гагаузии будет в состоянии принимать на учёбу около 40 студентов в год, и молодёжь сможет у себя на родине получать техническое образование.

Масштабный проект по созданию колледжа будет осуществлён при поддержке Турецкой республики.

Также отмечено, что 15 января планируется визит главы делегации Европейской комиссии в Республике Молдова Петера Михалко. Член Европейской комиссии изъявил желание провести встречу со студентами, учащимися в Комратском государственном университете, в том числе намерен посетить учреждения, получившие от ЕС материальную помощь.

Кроме этого, президент Молдовы Игорь Додон 21 января намерен совершить рабочий визит в автономию, где будет участвовать в заседании Народного собрания, а также посетит некоторые объекты. Отдельный визит в регион нанесёт премьер-министр Ион Кику, будут обсуждаться вопросы, требующие незамедлительного реагирования со стороны правительства.