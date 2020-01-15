В Гагаузии власти определили планы на начало 2020 года

Повышенное внимание среди масштабных проектов 2020 года будет уделяться открытию Индустриального колледжа в автономии.
Как подчеркнула башкан, по предварительному подсчёту, колледж в Гагаузии будет в состоянии принимать на учёбу около 40 студентов в год, и молодёжь сможет у себя на родине получать техническое образование.
Масштабный проект по созданию колледжа будет осуществлён при поддержке Турецкой республики.
Также отмечено, что 15 января планируется визит главы делегации Европейской комиссии в Республике Молдова Петера Михалко. Член Европейской комиссии изъявил желание провести встречу со студентами, учащимися в Комратском государственном университете, в том числе намерен посетить учреждения, получившие от ЕС материальную помощь.
Кроме этого, президент Молдовы Игорь Додон 21 января намерен совершить рабочий визит в автономию, где будет участвовать в заседании Народного собрания, а также посетит некоторые объекты. Отдельный визит в регион нанесёт премьер-министр Ион Кику, будут обсуждаться вопросы, требующие незамедлительного реагирования со стороны правительства.