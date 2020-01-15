Правительство Украины выделит 2 млрд гривен для развития предпринимательства



Верховная рада Украины 14 января поддержала правительственный законопроект № 2589 «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно фонда развития предпринимательства. Правительство выделит два миллиарда гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов годовых для поддержки малого и микробизнеса. Данное решение было поддержано 261 народным депутатом страны, сообщает пресс-служба правительства Украины.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечает, что данная программа позволит правительству выдавать льготные кредиты малому и микробизнесу на территории Украины, обеспечит создание 90000 рабочих мест в течение первого года функционирования программы. Граждане страны смогут реализовать свои бизнес-идеи на Родине вместо того, чтобы осуществлять данную деятельность за пределами государства в поисках лучшей жизни, подчеркивает Гончарук.

Фонд окажет поддержку соответствующим субъектам микро- и малого бизнеса по следующим направлениям:

— более дешевые кредиты за счет возмещения процентных ставок по кредитам в украинских гривнах. Процент будет меняться в зависимости от размера и типа предпринимательской деятельности;

— предоставление малому и микробизнесу частичных кредитных гарантий, при условии недостаточного залогового обеспечения.

В ближайшее время Кабинет министров Украины установит процедуру оказания поддержки малому предпринимательству.