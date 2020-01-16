Невероятный бросок с сиреной со своей половины украинца попал в топ-10 моментов НБА: видео

Несмотря на то, что Михайлюк начал матч на скамейке запасных, он набрал 21 очко и стал одним из лучших игроков матча.
В конце третьей четверти Михайлюку удался баззер-биттер. Так в баскетболе называют точный бросок, который делает игрок вместе с сиреной. Наиболее ценятся баззер-биттеры, когда они в конце матча приносят победу команде, или хотя бы переводят игру в овертайм.
Хотя бросок Михайлюка и не стал переломным в игре, но все же "Детройт" сумел на выезде обыграть вторую команду Восточной конференции. А такой эпизод не прошел мимо внимания в НБА, и они разместили его на восьмом месте в топ-10 моментов игрового дня.
Видео топ-10 моментов игрового дня в НБА