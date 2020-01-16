Взрыв на заводе в Испании: количество жертв выросло

В испанской провинции Таррагона произошел взрыв на нефтехимическом заводе, который вызвал пожар. Пострадали по меньшей мере 6 человек, уже известно, сколько человек погибло.

Мощный взрыв на заводе между Ла Канонджа и Бонавишта произошел вечером 14 января. Тогда сообщили, что один человек погиб. По состоянию на 16 января количество погибших возросло до 3 человек. Это стало известно в твиттере службы гражданской защиты Каталонии.

Погиб пострадавший, у которого зафиксировали 90% ожогов тела. Сейчас врачи борются за жизнь еще одного тяжело раненного.

Первый погибший находился в здании возле завода, которое обвалилось из-за взрыва. Тело второго погибшего обнаружили под обломками внутри завода.

Из-за взрыва на нефтехимическом заводе власти рекомендовали жителям близлежащих районов оставаться в домах и не открывать двери и окна. Сейчас выброс в воздух токсичных веществ отрицают.

В результате ударной волны от взрыва одно из зданий завода было разрушено. Из-за чего произошел взрыв пока неизвестно.

В Испании горел нефтехимический завод: видео





Что известно о заводе, на котором произошел взрыв?Это единственный в Испании производитель этиленоксида – химического соединения, используемого для изготовления моющих средств, растворителей и других продуктов. Также на заводе производят гликоль – один из основных сырьевых материалов в производстве пластмассы.