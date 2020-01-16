Обнаружили гены, которые метастазируют рак

Исследователи из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что блокирование двух специфических генов может быть ключом для предотвращения распространения многих типов опухолей. Открытие может помочь выявлять пациентов с повышенными рисками агрессивности рака.
Оказалось, что два гена – MYC и TWIST1 совместно с иммунными клетками способствуют метастазированию. В свою очередь, раковые клетки продуцируют молекулы Ccl2 и Il13, которые стимулируют воспаление.
Блокировка воспалительных молекул останавливает развитие рака,
– отмечают авторы.
Чтобы выяснить специфичность этих генов, ученые проанализировали 10 тысяч образцов опухолей людей с 33 различными типами рака. Пациенты, у которых имелись гены MYC и TWIST1 – жили меньше, также у них было больше воспалительных цитокинов.
Гены MYC и TWIST1 участвуют в процессах метастазирования / Фото: Pixabay
Затем исследователи оценили уровни Ccl2 и Il13 у пациентов с раком печени и сравнили показатели с людьми, у которых цирроз печени. Оказалось, что только у онкобольных были повышены уровни этих молекул. А у людей с высоким Il13 были обнаружены агрессивные опухоли.
Анализ двух генов поможет выявлять людей с высокой группой риска и определять для них лучшую схему лечения, чтобы противостоять быстрому метастазированию. В перспективе влияние на них может стать эффективной стратегией для замедления или предотвращения метастазирования рака.