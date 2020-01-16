Обнаружили гены, которые метастазируют рак

Многие типы рака пока поддаются лечению, если опухоль обнаружена на ранней стадии. Впрочем, вероятность смерти повышается в результате метастазирования. Ученые обнаружили два гена, которые могут быть главными регуляторами этого процесса.

Исследователи из Стэнфордского университета (США) обнаружили, что блокирование двух специфических генов может быть ключом для предотвращения распространения многих типов опухолей. Открытие может помочь выявлять пациентов с повышенными рисками агрессивности рака.

Оказалось, что два гена – MYC и TWIST1 совместно с иммунными клетками способствуют метастазированию. В свою очередь, раковые клетки продуцируют молекулы Ccl2 и Il13, которые стимулируют воспаление.

Блокировка воспалительных молекул останавливает развитие рака,

– отмечают авторы.

Чтобы выяснить специфичность этих генов, ученые проанализировали 10 тысяч образцов опухолей людей с 33 различными типами рака. Пациенты, у которых имелись гены MYC и TWIST1 – жили меньше, также у них было больше воспалительных цитокинов.



Гены MYC и TWIST1 участвуют в процессах метастазирования / Фото: Pixabay

Затем исследователи оценили уровни Ccl2 и Il13 у пациентов с раком печени и сравнили показатели с людьми, у которых цирроз печени. Оказалось, что только у онкобольных были повышены уровни этих молекул. А у людей с высоким Il13 были обнаружены агрессивные опухоли.

Анализ двух генов поможет выявлять людей с высокой группой риска и определять для них лучшую схему лечения, чтобы противостоять быстрому метастазированию. В перспективе влияние на них может стать эффективной стратегией для замедления или предотвращения метастазирования рака.