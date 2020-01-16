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Australian Open-2020: Цуренко сыграет с Барти и другие результаты жеребьевки

  • 16.01.2020, 18:44,
  • Спорт
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Состоялась жеребьевка первого в теннисном сезоне турнира серии "Грэнд Слэм" – Australian Open. Своих соперниц узнали украинские теннисистки.

Теперь в основной сетке Australian Open 5 представительниц Украины. Дарья Лопатецкая и Катарина Завацкая все еще проходят квалификацию.


С кем сыграют украинки



  • Элина Свитолина получила пятый номер посева и в первом круге сыграет против Кэти Бултер. Бултер заявилась на турнир по "защищенному рейтингу".

  • Даяна Ястремская посеяна на турнире под 23-м номером. На старте она встретится с одной из победительниц квалификации.

  • Екатерина Козлова сыграет против Присциллы Хон, которая получила wild card. Козлова никогда не выигрывала в основной сетке Australian Open.

  • Леся Цуренко на старте турнира встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти.

  • Екатерина Бондаренко заявилась на турнир по "защищенному рейтингу". В первом круге украинку ждет обладательница wild card Арина Родионова.


Основная сетка Australian Open-2020 стартует 20 января 2020 года и продлится до 2 февраля.


Действующей чемпионкой Australian Open является Наоми Осака. В мужской сетке в 2019 году победу одержал Новак Джокович.






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