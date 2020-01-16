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В Баку предлагают «паленую водку» для туристов из России и Украины

 
В предновогодние и после новогодние дни участились случаи с отравлением граждан из России и Украины метиловым спиртом в результате употребления фальсифицированных алкогольных напитков. Первый инцидент, причем со смертельным исходом, произошел в Баку, где двое мужчин погибли от поддельного виски. Затем последовало несколько менее тяжелых, но столь же тревожных случаев в столице и других городах страны, и правоохранительные органы начали тотальную проверку торговых объектов, реализующих алкоголь.
На этой неделе в Баку задержали владельца оптового магазина на рынке «8-й километр», где продавались смертельные напитки из непищевого спирта – метанола. Этот яд был распространен по всему Баку и регионам Азербайджана. Еще раньше правоохранительные органы обнаружили подпольный цех с тысячами пустых бутылок для контрафактных виски и коньяка.

В Баку продавались и продаются смертельные напитки из непищевого спирта – метанола

- Можно ли на вкус или запах отличить алкогольную продукцию с содержанием метилового спирта от обычной?
- К сожалению, нет. Метанол — это бесцветная горючая жидкость с запахом обычного этилового спирта, поэтому ни на вкус, ни по цвету и запаху определить его присутствие в алкогольных напитках невозможно. Более того, по свидетельству некоторых пострадавших, вкус алкогольных напитков с метанолом был даже мягче, чем у обычной продукции. Поэтому понять, что человек принял яд, зачастую возможно только тогда, когда интоксикация уже начала развиваться.
 
- Каковы первые симптомы отравления метиловым спиртом?
- Симптомы отравления возникают обычно уже через час после приема метанола внутрь. Обычно первыми появляются такие признаки, как тошнота, рвота, боли в животе, явления присущие гастриту, диарея. Иногда пострадавшие путают эти симптомы с обычным пищевым отравлением и обращаются за лечением в инфекционные отделения.
Чуть позже начинают проявляться признаки поражения зрения - снижается его острота, наблюдаются туман в глазах, светобоязнь. Последующие головокружения и головная боль являются симптомами тяжелого нарушения метаболизма и поражения нервной системы.

Метанол смертельно опасен

- Какова смертельная доза метилового спирта для взрослых?
- Назвать точное количество невозможно, потому что это зависит от множества разных факторов. Описаны случаи смертельных отравлений даже от 30 мл метилового спирта. Но если человек до или сразу после приема метанола принимал другие алкогольные напитки с содержанием этилового спирта, смертельная доза может быть в несколько раз выше.

- Каковы показатели смертности и инвалидизации при отравлении метанолом?
- Увы, согласно данным мировой медицины, даже несмотря на своевременное и интенсивное лечение, смертность при данном отравлении достигает 20%, а у четверти выживших сохраняются постоянные дефекты зрения вплоть до полной слепоты. Кроме того, после отравления метанолом у пострадавших часто отмечаются различные неврологические нарушения.

Туристам рекомендуется избегать посещение Азербайджана по причине высокой криминогенной ситуации, растущей преступности и дороговизны как в гостиницах, так и в сфере обслуживания. Выбирайте для путешествий Грузию, Арцах и Армению. Эти страны богаты историей, культурой, национальной кухней и конечно же дружелюбны и гостеприимны, в отличии от Азербайджана.


  Источник:FMG NEWS

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