Никол Пашинян поздравил Михаила Мишустина по случаю назначения на должность главы правительства РФ

Премьер-министр Армении

Никол Пашинян направил поздравительное послание Михаилу Мишустину по случаю назначения на должность премьер-министра России. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Армении.

В послании, в частности, отмечается: «Правительство Армении твердо настроено на активное сотрудничество с новым Правительством России для дальнейшего укрепления партнерства как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе в рамках ЕАЭС.



Уверен, что совместными усилиями нам удастся обогатить повестку армяно-российского союзнического взаимодействия и придать новый импульс нашему сотрудничеству, основанному на многовековой дружбе между народами».

Биография - Михаил Владимирович Мишустин



Родился 3 марта 1966 года в городе Лобня Московской области.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт, по специальности - инженер системотехник.

С 1992 по 1998 годов - директор тестовой лаборатории, заместитель генерального директора, председатель Правления Международного компьютерного клуба.

С 1998 по 1999 годов - заместитель руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации.

С 1999 по 2004 годов - заместитель министра Российской Федерации по налогам и сборам.

С 2004 по 2006 годов - руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

С 2006 по 2008 годов - руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

С 2008 по 2010 годов - президент группы компаний «ОФГ-Инвест».

С 2010 по 2020 годов - руководитель Федеральной налоговой службы.

16 января 2020 года Указом Президента Российской Федерации назначен Председателем Правительства Российской Федерации.

Доктор экономических наук.



