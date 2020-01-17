Сооронбай Жээнбеков встретился с детьми, потерявшими своих родных в авиакатастрофе

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 января принял детей, которые потеряли своих родных вследствие авиакатастрофы в селе Дача-Су 16 января 2017 года. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе главы государства

Глава государства в очередной раз выразил слова сочувствия и поддержки детям в связи с тяжелой утратой, которую с ними разделил каждый житель Киргизии, с чувством скорби отметив, что гибель десятков людей стала трагедией для всего народа страны.

Президент отметил, что каждый пострадавший из-за этой трагедии в селе Дача-Су Сокулукского района Чуйской области регулярно будет получать поддержку властей по самым разным социальным и бытовым вопросам, как на местном, так и на государственном уровне.

Сооронбай Жээнбеков подарил детям книги, электронные планшеты и пожелал им крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также заверил, что они всегда будут чувствовать его поддержку.

Гости поблагодарили его за родственное внимание, искреннюю поддержку, которую получают на регулярной основе, и рассказали о своей повседневной жизни.