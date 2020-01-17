ЦИК Таджикистана приступил к регистрации кандидатов в депутаты парламента

― Регистрация кандидатов в депутаты продлится до 9 февраля 2020 года. После этого всем официально зарегистрированным кандидатам до 29 февраля разрешается вести агитационную кампанию по своим избирательным округам, ― сообщили в ЦИК республики.

Окружные избирательные комиссии в Таджикистане 16 января начали официальную регистрацию кандидатов в депутаты нижней палаты парламента страны, назначенных на 1 марта 2020 года. Об этом сообщило Таджикское телеграфное агентство

В нижнюю палату парламента страны избираются 63 депутата. Из них 41 от одномандатных избирательных округов и 22 ― по спискам политических партий Таджикистана по единому республиканскому избирательному округу.

Напомним, ЦИК республики в 30 зарубежных странах, где функционируют дипломатические представительства Таджикистана, откроет 39 избирательных участков, где граждане смогут проголосовать на предстоящих парламентских выборах. Голоса таджикских избирателей, проживающих за пределами страны, войдут в итоговый протокол одномандатного избирательного округа №3 в районе Шохмансур города Душанбе.

В Таджикистане осенью 2020 года запланированы президентские выборы.