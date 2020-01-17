Премьер Белоруссии пожелал Дмитрию Медведеву успешной работы на новом посту

Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас 16 января, во время телефонного разговора пожелал экс-председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву успехов на его новом государственном посту. На днях Дмитрий Медведев был назначен зампредом совбеза России. Об этом SNG.TODAY сообщили в пресс-службе белорусского совета министров

В телефонной беседе глава белорусского правительства подчеркнул весомый вклад Дмитрия Медведева в межгосударственный потенциал между братскими странами, наработанный за время его пребывания у руля правительства России. В частности, премьер Сергей Румас выделил процессы интеграции в масштабах союзного государства и Евразийского экономического союза.

Руководитель совмина Белоруссии отметил, что многолетний стаж работы Дмитрия Медведева на различных ответственных должностях государственных органов дружественной страны, управленческий профессионализм, талант и политическая дальнозоркость, будут и далее служить сохранению целостности и дальнейшему развитию суверенной России. Сергей Румас адресовал российскому политику пожелания оставаться здоровым и неизменно достигать успехов на новом посту.

Напомним, что Дмитрий Медведев занимал должность премьера РФ с 2012 года.